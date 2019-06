EZB-Präsident Mario Draghi scheidet Ende Oktober nach acht Jahren aus dem Amt. Bundesfinanzminister Scholz wirbt für einen deutschen Nachfolger.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht in Bundesbank-Präsident Jens Weidmann einen passenden Kandidaten für den bald frei werdenden Chefposten bei der Europäischen Zentralbank (EZB). "Diese Diskussion hat begonnen, und es gibt gute Leute, die für dieses Amt infrage kommen, einer dieser guten Leute ist der Bundesbank-Präsident", sagte Scholz der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

EZB-Präsident Mario Draghi scheidet Ende Oktober nach acht Jahren aus dem Amt. Der Posten ...

