BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich in einem Interview dafür stark gemacht, dass der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans und nicht der CSU-Politiker Manfred Weber neuer EU-Kommissionspräsident wird. "Ich bin für das Spitzenkandidat-Prinzip", sagte Scholz der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei nach deren Angaben. "Der Spitzenkandidat der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien in Europa, Frans Timmermans, sollte nächster EU-Kommissionspräsident werden."

Die "nationale Karte" sei in der Europäischen Union nicht mehr ausschlaggebend, "sondern die Ähnlichkeit der politischen Ansichten innerhalb der Parteienfamilien", erklärte der deutsche Vizekanzler. Zugleich wollte sich Scholz nicht auf die Forderung festlegen, dass mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ein Deutscher neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden solle, wenn Weber nicht Kommissionschef wird. "Diese Diskussion hat begonnen und es gibt gute Leute, die für dieses Amt infrage kommen, einer dieser guten Leute ist der Bundesbank-Präsident", so Scholz.

Befürchtungen einer weiteren deutlichen Konjunkturabkühlung wies Scholz zudem erneut zurück. "Die Wirtschaft wächst. Sie wächst aber etwas langsamer als zuletzt", betonte der Finanzminister. Alle Konjunkturprognosen wiesen aber für das kommende Jahr schon wieder eine stärkere Wirtschaftsentwicklung aus. Eine Folge des etwas verlangsamten Wachstums seien langsamer wachsende Steuereinnahmen, doch die Einnahmen wüchsen weiter. "Letztendlich ist das alles kein großes Drama", meinte Scholz. In einer echten konjunkturellen Krise wäre Deutschland "in der Lage, alles Nötige zu tun". Eine solche habe man gegenwärtig aber nicht, betonte der SPD-Politiker.

Am Wochenende soll die Weltwirtschaft ein Schwerpunkt bei einem Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Fukuoka sein. Jüngste Prognosen unterstrichen eine herrschende Unsicherheit, hieß es im Vorfeld aus Scholz' Ministerium. "Wir sehen immer wieder, dass die Unsicherheiten zu einem gewissen Attentismus führen, was Investitionsentscheidungen anbelangt." Scholz wolle in Japan auch für eine internationale Mindestbesteuerung werben. "Da erhoffe ich mir, dass wir in Fukuoka weitere Fortschritte erreichen", sagte er in dem Interview.

June 07, 2019

