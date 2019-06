++ Europäische Aktien eröffnen dank Hoffnung auf mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko höher ++ Beunruhigender Start ins zweite Quartal für deutsche Wirtschaft ++ DE30 befindet sich an einem kritischen technischen Punkt ++Die aktualisierten Prognosen der EZB vom Donnerstag wurden als hawkisch angesehen, da die Zentralbank die Zinsen in den nächsten zwölf Monaten offenbar nicht ändern wird. Dies war der Hauptgrund, warum der EUR nach dem EZB-Treffen an Wert gewinnen konnte. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die EZB anderen Zentralbanken wie RBA oder RBNZ nicht gefolgt ist, die bereits Zinssenkungen beschlossen haben. Daher könnte die Entwicklung des EURUSD von der Federal Reserve abhängen. In diesem Kontext dürfte aus Sicht der Fed der heutige US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) von besonderer Bedeutung sein. Bisher wurden uns recht gemischte oder gar ...

