Die Helaba hat nach 2018 auch 2019 das Kundensiegel "Deutschlands Kundenchampions" vom F.A.Z.-Institut verliehen bekommen. Mit dem Award werden Unternehmen geehrt, die sich durch eine hohe Fan-Quote und sehr gute Kundenbeziehungen auszeichnen.



Basis für die aktuelle Verleihung bildete eine bereits 2018 durchgeführte repräsentative Kundenumfrage, bei der die Helaba insbesondere bei den Faktoren Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Partnerschaft mit sehr hohen Zustimmungswerten überzeugen konnte. "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung", freut sich Henrich Maaß, Leiter Vertriebsservice. "Sie ist Bestätigung aber zugleich auch Ansporn, in unserem Bemühen, die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen, nicht nachzulassen und uns weiter zu verbessern."



