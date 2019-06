München (ots) -



Die Chirurgin Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) hat sich für ein Leben auf Mauritius entschieden. Auf der Insel fordert sie ein unerwarteter Notfall sowohl beruflich als auch privat. Als zudem noch ihre beste Freundin Emi (Dennenesch Zoudé) gesundheitliche Probleme bekommt, ist Filipa gefordert - und lernt einen neuen Kollegen kennen. Die beiden Mediziner kommen sich näher und auch Filipas alte Liebe Daniel zeigt wieder Interesse an ihr. So steht Filipa plötzlich zwischen zwei Männern.



Unter der Regie von Michael Karen spielen neben Anja Knauer in der Titelrolle, Tobias Licht, Helmut Zierl, Dennenesch Zoudé, Tyron Ricketts, Inez Bjørg David, Sarah Warth, und Jan Erik Madsen. In Episodenrollen sind u.a. Armin Rohde, Ole Fischer, Dimitri Abold und Anna Hausburg zu sehen. Gedreht wird vom 27. Mai bis 22. Juli 2019.



"Die Inselärztin - Ein neuer Anfang" (AT): Inselärztin Filipa (Anja Knauer) ist zurück auf Mauritius. Kaum angekommen, ruft Isabelle (Sarah Warth) sie zur Hilfe. Bei einer Mutprobe unter Jugendlichen gab es einen Unfall. Der junge Fischer Jean (Dimitri Abold) hat sich dabei schwer verletzt. Isabelle streitet deshalb mit ihrem Vater Daniel (Tobias Licht) und auch Filipa gerät zwischen die Fronten - dabei wollte sie Daniel nach ihrer Rückkehr auf die Insel unbedingt aus dem Weg gehen. Während Filipa alle Register ziehen muss, um Jeans verletzten Arm zu retten, erhält Emi (Dennenesch Zoudé) einen Befund, der ihr Leben und das von Freund Mike (Tyron Ricketts) entscheidend verändern wird. Ex-Direktor Kulovits (Helmut Zierl) versucht, die beiden zu unterstützen und Filipa sucht derweil mit dem Spezialisten Devin (Jan Erik Madsen) nach den Ursachen für Emis Zustand - und kommt ihm dabei bald näher, als es Daniel lieb ist.



"Die Inselärztin - Die Wahrheit" (AT): Traumurlaub auf Mauritius mit Freund Martin (Ole Fischer) - das war Nathalies (Anna Hausburg) Plan. Dass Martin seinen mürrischen Papa Hans mitgeschleppt hat und ihr mit Hilfe von Ex-Direktor Kulovits (Helmut Zierl) einen Antrag vor der gesamten Gästeschar des Hotels macht, war nicht geplant: Natalie flüchtet. Und bricht gleich darauf unter mysteriösen Umständen zusammen. Für Inselärztin Filipa Wagner (Anja Knauer) ein komplexer Medizinfall. Und auch Filipas Privatleben ist alles andere als einfach: Sie ist frisch verliebt in den Arztkollegen Devin (Jan Erik Madsen), kann sich aber nicht voll und ganz auf die Beziehung einlassen. Zu sehr geistert ihr Daniel (Tobias Licht) immer noch im Kopf herum. Und auch Daniel merkt, dass er um die Liebe seines Lebens kämpfen muss.



"Die Inselärztin" ist eine Produktion der Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit Two Oceans Production und mit Unterstützung des Board Of Investment Mauritius im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Michael Karen nach den Drehbüchern von Maja und Wolfgang Brandstetter. Hinter der Kamera steht Stephan Schuh. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze (ARD Degeto).



