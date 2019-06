Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Sorgen vor einem Mietpreisdeckel in Berlin seien übertrieben, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deutsche Wohnen wäre nach Ado Properties zwar am stärksten betroffen. Aber selbst beim "reinen Berlin-Akteur" Ado rechnet der Experte noch mit einer leichten Steigerung des operativen Ergebnisses (FFO), selbst wenn die aus seiner Sicht rechtlich fragwürdigen Pläne des Senats tatsächlich realisiert würden. Kursrückschlage böten Kaufchancen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / 12:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / 12:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-06-07/13:28

ISIN: DE000A0HN5C6