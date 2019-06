Sanofi bekommt einen neuen Chef. Paul Hudson von Novartis wird Olivier Brandicourt an der Spitze des Unternehmens ablösen, der in Rente geht. Der Personalwechsel gefällt nicht nur Anlegern - sondern auch Analysten. Die Sanofi-Aktie +5,39% legt am Freitag deutlich zu. Hudson soll den neuen Posten am 1. September übernehmen. Der Manager war zuletzt Chef der Pharmasparte von Novartis und Mitglied des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...