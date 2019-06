Die Heizölpreise verabschieden sich nach einer turbulenten Handelswoche mit leichten Aufschlägen von 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter ins lange Pfingstwochenende. Insgesamt verharren die Notierungen ganz in der Nähe des am Donnerstag markierten Tiefs. Verbraucher machen weiterhin in großer Zahl Gebrauch von der günstigsten Einkaufsgelegenheit seit fünf Monaten. Die Ölpreise an den internationalen Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...