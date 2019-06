Mainz (ots) - Woche 24/19



So., 9.6.



20.10 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Nations League Portugal - Niederlande Finale Übertragung aus dem Estádio do Dragão in Porto/Portugal Reporter: Béla Réthy Moderation: Jochen Breyer Experte: Oliver Kahn



gegen 21.30 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Claus Kleber



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



mit Zusammenfassung Spiel um Platz 3 Schweiz - England



1.25 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Rebellinnen" von Allan Mauduit



