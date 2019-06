--Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen legen Positionspapier vor

--Ruf nach Steueranreizen für E-Autos

--VDA fordert raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur

(NEU: mehr Details, Reaktionen, Bundesverkehrsminister Scheuer)

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen haben eine intensivere Zusammenarbeit beim Ausbau der E-Mobilität vereinbart und die Bundesregierung zu stärkeren Investitionen aufgefordert. Der Wandel der Branche vom Verbrennungsmotor zur klimaschonenden, vernetzten Mobilität müsse rasch vorangetrieben werden, erklärten der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Kollegen aus Bayern, Markus Söder (CSU), und Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. "Es geht um unsere Technologieführerschaft, um zukunftsfähige Arbeitsplätze und um den Erhalt unserer Prosperität", erklärten sie in einem gemeinsamen Positionspapier, das vor allem Forderungen in Richtung Berlin stellt. "Wir brauchen größere finanzielle Beiträge des Bundes", sagte Weil. Wie viele Mittel konkret die Länder selbst bereitstellen wollen, verrieten die Ministerpräsidenten nicht.

Kretschmann stellte die Frage: "Wo sind die eine Millionen Elektroautos, die sich die Bundesregierung bis 2020 vorgenommen hatte?" Um hier Autohersteller wie Daimler, BMW und Volkswagen sowie die Zulieferindustrie zu unterstützen, vereinbarten die drei Länder selbst zunächst den Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Derzeit gibt es in Deutschland nur 17.400 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Kretschmann, Söder und Weil kündigten zudem länderübergreifende Testfelder für E-Auto-Projekte sowie gemeinsame Programme für Ausbildung und Forschung an, etwa bei der künstlichen Intelligenz, der Batterie-Zellfertigung oder neuer Antriebstechnologien. Ihre Fuhrparke wollen sie klimaschonend umstellen.

"Die Zukunft gehört der emissionsfreien Mobilität", erklärte Kretschmann. "Zum Wohle der Umwelt und der Menschen wollen wir an einem Strang ziehen." Bayerns Ministerpräsident Söder ergänzte, mit der Frage der Mobilität entscheide sich die Zukunft Deutschlands. Das Auto dürfe in der Klimadebatte nicht nur der Feind sein. Das Problem zu lösen, heiße auch, "die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie" zu erreichen. "Die Autoindustrie war bislang Teil des Problems", ergänzte Weil. "Sie muss Teil der Lösung werden." Dass die drei Länder nun handelten, habe nicht nur mit dem Diesel-Abgasskandal und der Konkurrenz aus China zu tun, sondern auch den "sehr harten CO2-Vorgaben" von Seiten der EU, so Weil.

Die drei Ministerpräsidenten forderten zugleich den Bund auf, deutlich mehr Mittel für die Mobilitätswende bereitzustellen. Steuerliche Anreize könnten den Umstieg erleichtern, etwa durch Abschreibungsmöglichkeiten für Arbeitgeber, die ihre Dienstflotte auf E-Autos umstellen. Auch müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, beispielsweise durch Reformen im Miet- und Wohneigentumsrecht oder beim autonomen Fahren. Die drei Autoländer forderten den Bund auf, in die geplante "Konzertierte Aktion Mobilität" einbezogen zu werden. "Abwarten ist keine Option mehr", heißt es in dem Positionspapier. Notwendig sei ein "kraftvoller gemeinsamer Aufschlag von Bund und Ländern".

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer begrüßte die Initiative der drei Autoländer und verwies auf bereits Erreichtes seines Hauses. "Ich freue mich riesig, dass parteiübergreifend drei Ministerpräsidenten in wichtigen 'Autoländern in Deutschland' die Zukunft der Mobilität pushen", schrieb der CSU-Politiker auf Twitter. "Meine über 50 konkreten Maßnahmen, die ich im Klimakabinett eingebracht habe, bekommen somit zusätzlichen Rückenwind."

Die Automobilindustrie mahnte schnelles Handeln an. Die Initiative der drei Bundesländer sei ein "positives Signal, um die Zukunft des Automobilstandortes Deutschland zu sichern und seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken", erklärte der Verband der Automobilindustrie. Der "schnelle und nachhaltige Ausbau der Ladeinfrastruktur" sei die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der E-Mobilität. Nötig sei nun "eine koordinierte, übergreifende Vorgehensweise auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene".

