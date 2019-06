Die im direct market plus der Wiener Börse gelistete VST Building Technologies AG hat von der BaFin das OK für ihr Emissions-Prospekt für die 7,00%-Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich sowie das Umtauschangebot für Inhaber der VST-Anleihe 2013/2019 beginnt am 11. Juni 2019 und endet am 25. Juni 2019 (14.00 Uhr MESZ). Der Emissionserlös der neuen Unternehmensanleihe soll unter anderem für das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, heißt es. In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der ...

