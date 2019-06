Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Wien (pta020/07.06.2019/14:00) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name AURORA-Beteiligungs u Verwaltungs GmbH, SOCE-AC Holding GmbH, Hypo-Rent Leasing-und BeteiligungsgmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldung betrifft juristische Personen (AURORA - Beteiligungs und Verwaltungs GmbH, SOCE - AC Holding GmbH, Hypo-Rent Leasing-und Beteiligungsgesellschaft mbH) die in enger Beziehung zu nachfolgenden Personen mit Führungsaufgaben stehen: Dr. Harald Pöttinger als Geschäftsführer bei AURORA und Geschäftsführer bei SOCE und Aufsichtsrat bei der Management Trust Holding AG bis 6.6.2019. Mag. Emmerich Schneider als Geschäftsführer bei AURORA und Prokurist bei SOCE und Prokurist bei Hypo-Rent Leasing- und Beteiligungsgesellschaft mbH und Aufsichtsrat bei der Management Trust Holding AG bis 6.6.2019. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Management Trust Holding AG b) LEI 529900BF92OVC8IGWR03 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktien Management Trust Holding AG Art des Instruments Kennung ISIN AT0000728050 b) Art des Geschäfts Verkauf von Aktien c) Preis(e) Volumen 50,62 EUR 1.185.218 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 50,62 EUR 1.185.218 Stück e) Datum des Geschäfts 27.05.2019 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Bregenz (Ende)



ISIN(s): AT0000728050 (Aktie)



