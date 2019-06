Trotz schwächerer Wirtschaft und reduzierter Prognosen kann sich der Dax über 11.600 Punkte erst einmal stabilisieren. Vor allem die Hoffnung auf neue Zinssenkungen stützt die Kurse.

In wenigen Stunden kracht Chipkonzern Infineon an der Börse um fast zwei Milliarden Euro nach unten, weil er eine vermeintlich teure Übernahme anstrebt. Eine heftige Reaktion, in der sich der Pessimismus zeigt, die Angst, die Anleger derzeit immer mehr haben. Dass Infineon mit dieser Übernahme, dem geplanten Zukauf des amerikanischen Halbleiterspezialisten Cypress Semiconductor, auf seinem Kerngebiet (Chips für die Fahrzeugbranche) weltweit Nummer eins werden würde, spielt bei Anlegern dabei kaum noch eine Rolle.

Infineon-Aktien notieren mittlerweile 40 Prozent unter dem Top von vor einem Jahr und werden nur noch mit etwas mehr als dem Doppelten des geschäftlichen Jahresumsatz gehandelt; ein günstiger Preis für ein weltweit führendes Unternehmen, das bei einigen der großen Trends der nächsten Jahre (Mobilität, Internet der Dinge) vorne mitspielen wird.

Die Chip-Branche ist ein zyklisches Geschäft, und derzeit steht sie durch den Handelskrieg zwischen den USA und China zusätzlich unter Druck. An der Schlüsselstellung hochwertiger Halbleiter und deren Bedarf ändert das allerdings nichts. Noch sehen Infineon-Aktien nicht so aus, als ob sie aus dem Stand ihre jüngsten Verluste sofort wieder ausbügeln. Ein weiterer Rückgang in den Bereich um 14 Euro würde nicht verwundern; im Extremfall könnte es sogar einen Ausverkauf in Richtung 12 Euro geben. Doch so oder so: Im Fall Infineon geht es im Wesentlichen nur noch um Restrisiken für den Kurs und um die Frage nach einem günstigen Einstieg oder Wiedereinstieg.

Zu Hilfe käme Infineon ein Comeback der Konjunktur. Hier sieht es bisher noch trübe aus. Die Fixierung auf die Kraftprobe USA gegen China und die Angst vor einer weiteren Eskalation legt sich wie Mehltau auf die Erwartungen der nächsten Monate. Die Commerzbank nimmt die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Europa 2019 und 2020 zurück, rechnet mit zunehmenden Stockungen in China und kürzt auch die Hochrechnungen für die US-Wirtschaft. Die Bundesbank senkt ihre Prognose für 2020 von 1,6 Prozent auf 1,2 Prozent. Der Druck auf ...

