Ende Mai folgten erneut Gäste aus aller Welt der Einladung des süddeutschen Büro- und Umwelttechnik-Herstellers HSM GmbH + Co. KG. Knapp 90 Fachleute aus der Entsorgungsbranche sowie Vertriebspartner von HSM reisten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Tschechien, Rumänien, Russland, Indonesien und vielen weiteren Ländern an den Bodensee um sich über die neuesten Trends der Recycling- und Entsorgungsindustrie zu informieren. Jan-Peter Krupczynski, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing Umwelttechnik bei HSM und Andrea Falco, Head of Sales UK, France, Spain & Italy, eröffneten die ...

