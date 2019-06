Im Handelsstreit mit den USA schwächelt der chinesische Yuan und verliert zeitweise 0,5 Prozent. Die Marke von sieben Yuan pro Dollar rückt näher.

Der chinesische Yuan hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar zeitweise 0,5 Prozent an Wert verloren - so viel wie in den vergangenen drei Wochen nicht mehr. Zuletzt konnte der Yuan seine Verluste aber wieder einschränken. Zuvor hatte der Chef der chinesischen Zentralbank eine gelockerte Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Der Chef der chinesischen Notenbank, Yi Gang, hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, dass es für den Wechselkurs des Yuan "keine rote Linie" gebe. An den Märkten gilt beim Wechselkurs die Marke von sieben Yuan für einen US-Dollar als entscheidend - seit der globalen Finanzkrise ...

