Nach überraschend schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt setzen Investoren an der Wall Street am Freitag wieder einmal auf die US-Notenbank als Retter in der Not. Die Erwartung, dass die Fed nun rasch die Zinsen senkt, trieb die Kurse wie schon in den vergangenen Tagen nach oben. Der Dow Jones Industrial rückte im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 25 897,61 Punkte vor. Für diese Börsenwoche zeichnet sich damit eine kräftige Erholung von mehr als vier Prozent ab.

Die Zunahme der neu geschaffenen Stellen im Mai war weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Darüber hinaus wurde der Stellenaufbau in den Monaten April und März nach unten korrigiert. "Die schwachen Arbeitsmarktdaten leiten den Tauben in den Notenbanken jenseits und diesseits des Atlantik Wasser auf die Mühlen und machen Zinssenkungen wahrscheinlicher", sagte Volkswirt Matthias Krieger von der Landesbank Baden-Württemberg.

Der marktbreite S&P 500 kletterte im frühen Handel um 0,73 Prozent nach oben auf 2864,28 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,08 Prozent auf 7354,50 Zähler./bek/he

