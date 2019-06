Insgesamt beschreibt Raytheon seit 2015 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, der die Notierungen bis rund 230 US-Dollar ansteigen ließ. Das letzte Jahr war jedoch von heftigen Abgaben geprägt, die auf ein Verlaufstief von 144,27 US-Dollar abwärts reichten. Anfang 2019 schossen die Aktie jedoch wieder steil aufwärts und erreichte dabei eine Widerstandszone um 188 US-Dollar. Seit etwa Ende Februar konsolidiert das Papier seinen vorherigen Kursanstieg in einer vermutlich bullischen Flagge aus, die in der Charttechnik in der Regel in Trendrichtung aufgelöst wird. Dieses Schmankerl sollten sich Investoren jetzt nicht entgehen lassen!

