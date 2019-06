Im Streit über die EU-Spitzenposten ist keine Lösung in Sicht. EU-Diplomaten und Parteivertreter dämpften am Freitag die Erwartung an einen "Mini-Gipfel" der Regierungschefs von Spanien, Portugal, Niederlande, Belgien, Lettland und Kroatien am Abend in Brüssel. "Dort werden keine Entscheidungen fallen", sagte ein Diplomat.

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Udo Bullmann, forderte die Staats- und Regierungschefs auf, zuerst über Inhalte und eine sozial-ökologische Wende für Europa zu sprechen. "Die sollten sich nicht vorrangig über Posten unterhalten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Es geht vor allem um die Nachfolge des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Ansprüche erheben der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, und der Sozialdemokrat Frans Timmermans, die beide Spitzenkandidaten bei der Europawahl waren. Auch die Liberale Margrethe Vestager rechnet sich Chancen aus.

Die Ausgangslage ist jedoch kompliziert. Wer die Kommission künftig führen will, braucht nicht nur eine Mehrheit im EU-Parlament, wo mindestens ein Dreierbündnis nötig wäre. Darüber hinaus müsste der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs den Kandidaten mit der nötigen Mehrheit nominieren. Dort haben sich der französische Präsident Emmanuel Macron und andere bereits gegen Weber gestellt. Eine Mehrheit für Timmermans oder Vestager ist aber auch nicht erkennbar.

Die Staats- und Regierungschefs hatten die Ministerpräsidenten von sechs Ländern als Unterhändler bestimmt: den Spanier Pedro Sanchez und den Portugiesen Antonio Costa für die Sozialdemokraten; den Belgier Charles Michel und den Niederländer Mark Rutte für die Liberalen und den Letten Krisjanis Karins und den Kroaten Andrej Plenkovic für die Christdemokraten. Ihr Treffen am Abend soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden./vsr/DP/jha

