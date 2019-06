München (ots) -



Die Katze ist auf den Hund gekommen



Hund und Katze vertragen sich nicht? Daniela Katzenberger beweist jetzt das Gegenteil: Umgeben von Dackel, Pudel und Collie eröffnete sie am Freitag in Düsseldorf die erste schwimmende Hundewiese der Welt. Anlässlich des 20. Jubiläums von zooplus, Europas führendem Onlineshop für Heimtierbedarf, liegt noch bis Sonntag, 09. Juni 2019, ein mit Rollrasen, Mini-Store und Agility-Parcours umgebautes Binnenschiff an der Theodor-Heuss-Brücke vor Anker. Für drei Tage entsteht so ein Pop-up-Park für Hund und Halter, wo eigentlich kein Platz für Gassi-Runden ist: mitten auf dem Rhein! Daniela Katzenberger verfolgt jedoch noch eine andere Mission auf der Wiese. Sie denkt darüber nach, für Tochter Sophia einen vierbeinigen Spielgefährten in die Familie aufzunehmen.



Was für ein WAU-Moment, als die ersten hundert Hunde auf die Grünfläche flitzen! Florian Welz, Vorstand der zooplus AG, freut sich über die positive Resonanz der Rheinländer - und ist froh, dass sich die Vierbeiner auf der schwimmenden Hundewiese in Düsseldorf so gut mit Star-Gast Daniela Katzenberger verstehen. "Die Eröffnung der Hundewiese anlässlich des 20. Geburtstags von zooplus ist ein voller Erfolg! Gerade jetzt im Sommer müssen wir in unseren Großstädten vermehrt für Auslaufflächen sorgen, denn auch der beste Freund des Menschen ist bei diesen Temperaturen am liebsten draußen", sagt Welz und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Doch ein Glück, dass sich Hund und Katze hier so gut vertragen, das schaut zwischen dem Labrador meiner Nachbarn und unserem Stubentiger zuhause ganz anders aus."



Auch Daniela Katzenberger ist von dem Pop-up-Park begeistert - und nimmt jeden vierbeinigen Besucher ganz besonders unter die Lupe. Schließlich spielt sie gerade mit dem Gedanken, selbst einen Hund in die Familie aufzunehmen: "Im August wird Sophia vier Jahre alt, da wäre ein flauschiger Freund vielleicht das perfekte Geschenk zum Geburtstag", erzählt sie.



Ein Besuch auf der schwimmenden Hundewiese



Die schwimmende Hundewiese ist noch bis Sonntag, 09. Juni 2019, an der Theodor-Heuss-Brücke, Steiger 3, in Düsseldorf zu besuchen. Im Anschluss tourt sie weiter nach Köln, wo sie vom 14. bis 16. Juni 2019 nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt an der Hohenzollernbrücke, Steiger 5 + 6, anlegt. Neben zahlreichem Hundespielzeug, kostenlosen Futterproben und modernsten Agility-Parcours warten spannende Experten-Workshops und Hundetrainer auf die zwei- und vierbeinigen Besucher. Sollte mal die Pfote drücken, steht auch ein Tierarzt für Fragen bereit, während ein professioneller Tierfotograf für bleibende Erinnerungen sorgt. Im zooplus Pop-up-Store werden Herrchen und Frauchen außerdem individuell beraten und können sich die gewünschten Produkte unkompliziert nach Hause liefern lassen.



Der Besuch für Hund und Halter ist natürlich kostenlos. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es online unter www.zooplus.de.



zooplus feiert 20-jähriges Jubiläum



"Neben der schwimmenden Hundewiese warten in den nächsten Wochen aber natürlich noch weitere WAU-Aktionen anlässlich unseres 20. Geburtstages auf unsere Kunden", so Florian Welz weiter. "Dazu gehören nicht nur attraktive Jubiläumsangebote für Hund, Katze und Co., sondern auch unser phänomenaler WAU-O-MAT Fotobus, der in den schönsten Städten Europas Halt macht." In diesem umgebauten VW-Bulli können Hund und Mensch gemeinsam Selfies machen, die es anschließend als Fotostreifen zum Mitnehmen und digital per E-Mail gibt. Die Tour-Daten des Fotobullis sind ebenfalls unter www.zooplus.de zu finden. Außerdem wartet ein einmaliger Jubiläums-Wettbewerb auf alle Tierbesitzer: Wer in einem Foto oder Video den schönsten WAU-Moment mit seinem Haustier festhält, kann großartige Prämien gewinnen!



zooplus wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien. Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung.



