In der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Employer Branding Activities & Campaigns" wurde die Wiethe Group für das Karriereportal www.kaffee-partner-karriere.de ihres Kunden Kaffee Partner mit Gold ausgezeichnet. Kaffee Partner aus Osnabrück verbindet die Leidenschaft für Kaffee mit der Begeisterung für innovative technische Lösungen und ist mit mehr als 70.000 Kunden Marktführer für die Kaffeeversorgung von kleinen und mittelständischen Betrieben. Wiethe konzipierte, designte und programmierte die neue Karriereseite und produzierte die Videos und Fotos. Zeitgemäßes Employer Branding nimmt heute eine Hauptrolle in der Mitarbeitergewinnung ein. "In Zeiten der Vollbeschäftigung müssen sich Unternehmen bei potentiellen Mitarbeitern präsentieren, nicht umgekehrt! Man sucht heute keine Mitarbeiter mehr, sondern man wird ausgesucht und das funktioniert nur, wenn man sich erfolgreich als ausgezeichneter Arbeitgeber präsentiert.", so CEO Markus Wiethe.



Über die Wiethe Group



Erfolgsgeschichten für Unternehmen & Brands seit 1993: Die Wiethe Group mit Sitz in Georgsmarienütte und Bremen ist eine der ersten Digital- und Contentagenturen mit einem der größten Fotostudios für E-Commerce in Europa. Die Multichannel-Agentur steht für erfolgreiche Marken- und Unternehmenskommunikation. Brands und Unternehmen aus Fashion & Lifestyle wie adidas, Hugo Boss, G-star, Tom Tailor, ABOUT YOU, Steiff oder Miele vertrauen auf die über 20-jährige Kompetenz der Wiethe Group und den Full Service in allen Bereichen der Kommunikation. Die beiden Unternehmensbereiche Wiethe Content und Wiethe Digital arbeiten Hand in Hand, was den 360° Ansatz widerspiegelt. Wiethe Content deckt dabei den Bereich Foto/Film/Print ab, Wiethe Digital übernimmt digitale Projekte wie Online-Shops oder Webseiten. www.wiethe.com



