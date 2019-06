ROUNDUP: Schwacher US-Arbeitsmarkt heizt Zinsspekulationen an

WASHINGTON - Der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich im Mai schwach entwickelt und damit Ängste vor einer konjunkturellen Verlangsamung befeuert. Spekulationen auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dürften damit zunehmen. Der US-Dollar reagierte auf die schwachen Zahlen mit Kursverlusten, amerikanische Staatsanleihen erhielten als sichere Anlageklasse Zulauf. Ihre Renditen sanken deutlich.

GESAMT-ROUNDUP: Härtere Zeiten für deutsche Wirtschaft

WIESBADEN - Der Gegenwind für die deutsche Wirtschaft nimmt zu. Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft haben den Exporteuren den Start ins zweite Quartal verdorben. Zugleich schrumpfte die Industrieproduktion im April. "Die Auswirkungen der globalen Unruhe - nicht nur in der Politik allgemein, aber vor allem in der Handelspolitik - bekommen wir nun zu spüren", erläuterte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes (BGA) am Freitag. Die Deutsche Bundesbank senkte ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich.

Mexiko kritisiert im Zollstreit Vermischung von Migration und Handel

MEXIKO-STADT - Im Konflikt zwischen den USA und Mexiko um Migration und Zölle hat der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador die Vermischung der beiden Themen in der politischen Debatte kritisiert. "Leider wird das Thema der Migration mit dem Handel vermengt", sagte der Staatschef am Freitag.

Schweiz will EU-Abkommen vorläufig nicht unterzeichnen

BERN - Die Schweizer Regierung will das von der Europäischen Union verlangte Rahmenabkommen über die bilateralen Beziehungen vorerst nicht unterzeichnen. Das teilte die Regierung, der Bundesrat, am Freitag in Bern mit. Eine Schweizer Delegation hatte den Vertrag zwar mit EU-Unterhändlern ausgehandelt. Wegen großer Vorbehalte von Politikern mehrerer Parteien hatte die Regierung es aber im Dezember nicht unterzeichnet, sondern Konsultationen mit allen Interessierten anberaumt. Das Ergebnis: Es besteht aus Schweizer Sicht weiterer Klärungsbedarf.

ROUNDUP: Deutschland und Russland besiegeln erstmals wieder Zusammenarbeit

ST. PETERSBURG - Deutschland und Russland haben erstmals seit Inkrafttreten der Sanktionen auf Regierungsebene eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Es gebe ein erhebliches Potenzial, um die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in St. Petersburg. Er und sein russischer Amtskollege Maxim Oreschkin unterzeichneten beim internationalen Wirtschaftsforum eine Absichtserklärung für eine sogenannte Effizienzpartnerschaft. Gemeint ist, dass deutsche Technologien dabei helfen sollen, die oft noch rückständige russische Wirtschaft flott für die Zukunft zu machen.

Juncker: Kroatien auf dem Weg in den Euro und in den Schengen-Raum

ZAGREB/BRÜSSEL - Kroatien ist aus Sicht des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker auf dem besten Wege in den Euro und in die Schengen-Zone. Angesichts hoher Wachstumsraten und rasch sinkender Verschuldung sei Kroatien "gut vorbereitet" für den Eintritt in das "Euro-Wartezimmer" Wechselkursmechanismus II, sagte Juncker am Freitag in Zagreb.

Französische Industrie legt etwas stärker zu als erwartet

PARIS - Die französische Industrie hat sich im April wieder stärker gezeigt. Die Produktion habe um 0,4 Prozent im Monatsvergleich zugelegt, teilte das Statistikamt Insee am Freitag mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs gerechnet, aber im Schnitt nur um 0,3 Prozent.

ROUNDUP: Premierministerin May gibt Amt als Parteichefin ab

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May gibt nach knapp drei Jahren ihr Amt als Parteichefin der Konservativen auf. Dies sollte am Freitag in London auf unspektakuläre Weise durch einen Brief geschehen. Gleichzeitig stand am Abend die Ausschreibung zum Beginn des offiziellen Auswahlverfahrens für einen Nachfolger an. Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen - und wird May dann auch an der Regierungsspitze ablösen.

