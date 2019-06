Wie können die Bürger künftig von intelligenten Vernetzungen in den Städten profitieren? Was ist heute schon möglich und wird morgen Realität? Breitbandtag auf der ANGA COM wirft einen Blick auf Deutschlands Zukunftsfähigkeit - große Resonanz am letzten Messetag Köln, 7. Juni 2019. Die Digitalisierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...