Die britische Investmentbank HSBC hat Pets at Home nach positiven Geschäftsjahreszahlen und davon ausgelöstem gutem Kursverlauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 190 Pence belassen. Die Aktie des britischen Tierbedarfhändlers erscheine nunmehr angemessen bewertet, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-07/17:38

ISIN: GB00BJ62K685