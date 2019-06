Der NZD/USD stieg während der New Yorker-Sitzung weiter an, was auf die breite Schwäche des US-Dollar zurückzuführen ist. Der Kiwi kletterte auf 0,6680 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 30. April. Von hieraus zog er sich etwas zurück und notierte zuletzt auf 0,6660/65 Dollar und damit 135 Pips im Plus auf wöchentlicher Sicht. Der ...

