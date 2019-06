Es war die größte Drogenmenge, die je in Australien sichergestellt wurde. Auch in Deutschland gab es dieses Jahr einen Rekord bei der Sicherstellung von Crystal Meth.

In Australien sind knapp 1,6 Tonnen der synthetischen Droge Crystal Meth im Wert von mehr als 740 Millionen Euro sichergestellt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag handelte es sich um die größte Menge Rauschgift, die jemals auf australischem Boden beschlagnahmt wurde.

Die Droge - eigentlicher Name Methamphetamin - wurde in einem Frachter in der Großstadt Melbourne entdeckt, der aus Thailand kam. Das Rauschgift war in vakuumdicht verschlossenen Tüten verpackt, die in Lautsprecherboxen versteckt waren.

Insgesamt wurden an Bord des Frachters aus Bangkok 1596 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Darüber hinaus ...

