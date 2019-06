Der Umfang der Direktinvestitionen ausländischer Investoren in Deutschland ist zu ersten Mal seit vielen Jahren gesunken.

Die Zahl ausländischer Investitionen in Deutschland ist 2019 einer Studie zufolge erstmals seit Jahren gesunken. Sie fiel um 13 Prozent auf 973 Projekte, wie die Wirtschaftsgesellschaft EY am Dienstag zu ihrem Standort-Ranking mitteilte. Das ist der erste Rückgang überhaupt seit Beginn der jährlichen Untersuchung 2005. Deutschland rutschte damit in Europa auf den dritten Rang ab, hinter Großbritannien (minus 13 Prozent auf 1054 Projekte) und Frankreich (plus ein Prozent auf 1027 Projekte). "Dass die ausländischen Investitionen in Deutschland sinken, ist ein Warnsignal - Deutschland ist nicht mehr der Wachstumsmotor der europäischen Wirtschaft", sagte der ...

