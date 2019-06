Die Finanzminister der G20 treffen sich in Japan. Zwischen Industrie- und Schwellenländern herrscht Konsens: Konzerne dürfen sich nicht länger armrechnen. Eine globale Mindeststeuer rückt damit näher.

Manchmal ist es einfach gut, möglichst weit weg von den Problemen daheim zu sein: Kurz nachdem die SPD in Umfragen auf neue Tiefs gefallen war, brach Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Donnerstag ins japanische Fukuoka auf. Fast 9000 Kilometer von Berlin entfernt kommen dort von Freitag bis Sonntag die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20 zusammen. Dazu zählen neben der EU die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

Dass die G20 rund zwei Drittel der weltweiten Bevölkerung und etwa 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung repräsentieren, ist Fluch und Segen zugleich. Die Interessen von Staaten wie Deutschland, China, Südafrika und Indonesien sind in der Regel so verschieden, dass es meistens nur für Floskeln reicht. Wenn, ja wenn, es den G20 allerdings gelänge, sich zu verständigen, könnte das internationale Forum mehr Weltregierung sein als die Vereinten Nationen zu ihren besten Zeiten.

Und immerhin: Es scheint so etwas wie ein kleines Steuerwunder zu geschehen. Zumindest verstärkt das Treffen der Finanzminister den Eindruck, dass die G20 ausgerechnet bei einer der kompliziertesten Fragen der Gegenwart tatsächlich eine gemeinsame Antwort finden könnten: Wie sieht ein faires und zeitgemäßes internationales Unternehmenssteuerrecht aus?Dass alle Staaten angesichts von Digitalisierung und Steuerflucht auf dem Gebiet Handlungsbedarf sehen, wurde nicht nur hinter den Kulissen des Treffens deutlich, sondern auch bei einem Symposium, zu dem am Samstag mehrere Finanzminister zusammenkamen: Neben Scholz sprachen unter anderem sein US-Kollege Steven Mnuchin und die Ressortchefs aus Indien, Indonesien und Argentinien. Es zeigte sich, dass Politiker in Schwellen- und Industriestaaten das gleiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...