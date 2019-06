Edmund de Rothschild versucht, an Schwellenländern mit speziellen Risiken zu verdienen. Eurizon dagegen will Rendite mit relativ hoher Sicherheit verbinden.

Anlagen in Schwellenländern sind immer ein Spiel mit dem Risiko - aber es gibt sehr unterschiedliche Spielweisen. Romain Bordenave, Schwellenländer-Experte bei Edmond de Rothschild in Paris, setzt konsequent auf Anleger, die bereit sind, Risiken einzugehen. Seine Hauptempfehlungen für sie sind Staatsanleihen aus Argentinien und der Türkei, die in Dollar ausgegeben sind.

Der Grund: In Argentinien haben die Märkte nach Meinung des Fondsmanagers eine zu hohe Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass es im Herbst zu einem Wahlsieg von Cristina Kirchner und anschließend zu einem Staatsbankrott kommt. Nach Meinung von Bordenave wird Kirchner keinen radikalen Kurs einschlagen, sollte sie die Rückkehr ins Präsidentenamt schaffen. Sollte der Amtsinhaber Mauricio Macri gewinnen, wird es seiner Meinung nach einen starken Kursanstieg für Argentinien-Bonds geben. Bei einem Sieg Kirchners befürchtet er zwar einen Einbruch, der aber wegen der hohen Rendite in relativ kurzer Zeit wieder ausgebügelt werden könnte. Fundamental gesehen spricht aus seiner Sicht auch einiges für das Land. "Argentinien hat eine hoch diversifizierte Wirtschaft", sagt er.

In der Türkei lassen sich mit zehnjährigen Papieren mehr als sieben Prozent Rendite erzielen, in Argentinien mit rund zweijähriger Restlaufzeit um die 17 Prozent. Beide Staaten stehen vor allem politisch unter Druck. Gerade deswegen wittert der Franzose Chancen. Er glaubt, dass die Märkte die Risiken überschätzen. Dagegen sieht er - abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Indonesien - wenig lukrative Anlagen in Ländern mit Investment Grade, also mit guten Einstufungen von den Ratingagenturen.

Seiner Meinung nach sind die fundamentalen Daten der Türkei "nicht so schlecht". Die Anleihen seien zurzeit billiger als die von Ghana, obwohl die Türkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...