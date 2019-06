Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat es derzeit nicht gerade leicht. Von der deutschen Wirtschaft geschmäht, den eigenen Versäumnissen eingeholt, kämpft er um seine Bilanz. Im Ausland läuft er zu Hochform auf.

Diese Woche des Aufbäumens beginnt mit so einer Art Deja-vu. Vor ziemlich genau einem Jahr noch schmiss Peter Altmaier bei seiner Rede zum Tag der deutschen Industrie sein Jackett mit Wucht auf den Boden. Er war da erst wenige Wochen im Amt, voller Tatendrang, ein wandelndes Versprechen. Auch für sich selbst.

Nun, am Dienstag dieser Woche, steht der Wirtschaftsminister wieder am Rednerpult beim großen Gipfeltreffen der Wirtschaft, ausgerichtet vom BDI. Wieder entledigt er sich seiner Jacke, aber anders, ganz normal eben. Es ist einfach heiß im Saal. Von Übermut keine Spur mehr.

Zwischen Altmaier und der deutschen Wirtschaft hat sich ein Riss aufgetan. Zunächst nur fein, dann unübersehbar. Da war erst der mangelnde Fortschritt bei der Energiewende, gepaart mit allzu großen Worten des Ministers, zuletzt eine verunglückte Industriestrategie. Verschlimmert wurde das alles noch von vollkommen überzogenen Hoffnungen der Wirtschaft an den ersten CDU-Minister im Ludwig-Erhard-Nachfolgeamt seit Jahrzehnten.

In dieser Lage befindet sich Altmaier also, als er im blätternden Beton des ehemaligen DDR-Funkhauses spricht, in das der Verband geladen hat. Die Kanzlerin ist da schon wieder weg, sie hat ihn in ihrer Rede mehrfach demonstrativ gestützt. Stützen wollen. Vielleicht müssen? Und selbst - "Heute ist ja der Tag der offenen Ausssprache" - der Wirtschaft ein paar Versäumnisse vorgehalten.Nun also Altmaier. Es sollte üblicherweise ein Heimspiel sein, aber es wird ein schweres Auswärtsspiel. Obwohl Altmaier von Herzen ...

