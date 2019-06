Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bled (pts002/08.06.2019/15:00) - "Mensch Markt Macht Moral" ist ein Aufklärungsbuch für diejenigen, die das Denken nicht aufgeben, weil sie dann besser schlafen. Es ist eine moralische Gegenüberstellung von Demokratie und Kapitalismus; ein Vergleich zwischen der individuellen finanziellen Abstimmung mit jedem Euro im Markt und Listenwahl und Abstimmungszwang in politischen Gremien. Praktische Intelligenz ist die Grundlage menschlichen Erfolges, nicht politische Versprechen die nicht gehalten werden aber sichere, aus Steuern finanzierte, Positionen für ihre Vertreter schaffen. Der öffentliche Dienst hat nicht ohne Grund die höchsten Durchschnittseinkommen und Pensionen in Deutschland. Er beherrscht mit seinen Mitläufern auch mit fast 50% Gesetzgebung und Bundestag. Kapitalismuskritik ist in. Aber die Luxusgüterkonzerne verdienen Milliarden an denen, die auf die Kapitalisten schimpfen aber stolz mit deren teuren Logos an der Kleidung herumlaufen und deren Milliarden finanzieren. Lesen lohnt, besonders bei diesem Buch. Das Buch kostet im Internet als eBuch nur 4.99 Euro und soll denen helfen die gern wissen möchten wie sie täglich verschaukelt werden. Gedruckt kostet es in Ihrer Buchhandlung mit 35 Kapiteln auf 396 Seiten nur 12.95 Euro. (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Karl H. Grabbe Tel.: 0038683809248 E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190608002

