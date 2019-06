Pasta-Weltmarktführer Paolo Barilla über die Krise Italiens, die vermittelnde Rolle der Unternehmen - und die Bedeutung der "Friday for Future"-Bewegung.

Die italienische Botschaft in Berlin. Paolo Barilla, Vize-Vorsitzender der italienischen Pasta-Weltmarktführers Barilla (Jahresumsatz: 3,5 Milliarden Euro), ist in die deutsche Hauptstadt gekommen, um über Nachhaltigkeit zu sprechen. Doch ein anderes Thema ist in dieser Woche viel präsenter: die Krise Italiens. Die EU-Kommission empfiehlt ein Defizitverfahren gegen Italien - wegen der Schuldenpolitik der Populisten-Regierung der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung. Doch Italiens Unternehmer tun sich schwer damit, die Regierung zu kritisieren. Auch Paolo Barilla, 58, ist da keine Ausnahme.

WirtschaftsWoche: Herr Barilla, die EU-Kommission erwägt eine Defizitverfahren gegen ihr Heimatland Italien wegen seiner Schuldenpolitik. Wie fühlt sich das an?Paolo Barilla: Italien hat zwei Gegensätze: die Schönheit - und die unklare Lage, in der wir stecken. Ich frage immer die Touristen, wie sie die Schönheit und diese Situation vereinbaren können. Sie sagen dann immer: Das ist nun mal Italien. Sie haben Recht. Natürlich ist mir die Schönheit lieber. Wir kennen das seit Jahrzehnten. Ich glaube, dass unser Unternehmen versuchen muss, ein positiver Akteur in dieser Situation zu sein - um die Situation zu verändern. Wir müssen mit allen Akteuren zusammenarbeiten, eine gute Richtung aus der Situation zu finden.

Die Regierung hat sich ihre Macht durch teure Wahlgeschenke ...

