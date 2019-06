Wertpapier-Token sind eine wichtige und wachsende Anwendung der Blockchain-Technologie. Die sogenannte Tokenisierung ist so effizient, dass ganz neue Formen des Investierens möglich geworden sind.

In der Blockchain-Welt gibt es drei verschiedene Arten von digitalen "Token". Und alle drei Arten von Token - Kryptowährungen, Utility-Token und Wertpapier-Token - bieten nicht nur für die Finanzbranche enorme Effizienzsteigerungen. Die drei Arten von Token ähneln sich darin, dass sie auf Blockchain-Technologie beruhen und dass man in sie investieren kann. Doch die sogenannte Tokenisierung bietet mit der Einführung von Wertpapier-Token ganz spezielle Vorteile für die Investmentbranche. Kryptowährungen Kryptowährungen wie Bitcoin stellen die am weitesten bekannte Art von Token dar. Ihre Menge und Transaktionen werden mithilfe von Blockchains geregelt. Sie sind an keinen externen Vermögenswert geknüpft und erhalten ihren Wert lediglich daraus, dass sie die Einheiten in ihrem jeweiligen Netzwerk sind. Der Preis der vielen tausend Kryptowährungen schwankt stark und hängt davon ab, was die Investoren im Hinblick auf die Verbreitung des Netzwerks erwarten, ...

