Bled (pts001/10.06.2019/06:15) - Wie kommt es, dass der öffentliche Dienst und seine Pensionäre an der Spitze der Durchschnittseinkommen liegen? Wie ist es möglich, dass ein Bauvorhaben mit 80 Millionen Euro geplant und mit 940 Millionen Euro abgerechnet wird? Google gibt über 960.000 Ergebnisse für "teurer als geplant" an, öffentliche Ausgaben an der Spitze. Was im eigenen Haushalt unmöglich ist wird auf Kosten des Steuerzahlers Selbstverständlichkeit. "Mensch Markt Macht Moral", ein neues Buch von Karl H. Grabbe, erklärt die Zusammenhänge. Der Autor verfügt über breite Erfahrung in Wirtschaft, Politik und Diplomatie. Sein Text über die Plünderung der Massen durch die Bürokratur belegt mit vielen Details wie Demokratie als Beruhigungsmittel schon Kindern in der Schule vermittelt wird um bürokratische Ausbeutung abzusichern. Das Buch ist im Internet als E-Buch (4,99 Euro) und gedruckt (35 Kapitel, 365 Seiten) in jeder Buchhandlung erhältlich. (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Karl H. Grabbe E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190610001

