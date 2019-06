Die Wiener Börse bleibt am heutigen Pfingstmontag feiertagsbedingt geschlossen. Auch an der Frankfurter Börse wird nicht gehandelt. Die meisten anderen internationalen Börsen haben am Montag regulär geöffnet.(Schluss Aviso) mik/ste ISIN AT0000999982 DE0008469008 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...