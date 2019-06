Kohli strebt Investitionen zur Stärkung der New Economy an, die gleichzeitig Gutes tun

Kohli prognostiziert für den Bereich KI und maschinelles Lernen einen Wert von $150 Billionen Dollar bis 2025 bei Dominanz von China und den USA

Auf der London Tech Week: Tej Kohli, ein in London ansässiger Technologie-Entrepreneur hat weitere 100 Mio. US-Dollar in Rewired investiert, ein auf Robotik fokussiertes Venture-Studio mit humanitärer Ausrichtung. Rewired ist eine wegbereitende Investition in Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, die die New Economy fördern, Unternehmen transformieren, die globale Gesundheitsversorgung revolutionieren und sogar das menschliche Leben verbessern und verlängern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005178/de/

Tej Kohli, tech entrepreneur (Photo: Business Wire)

Zu den bereits von Rewired unterstützen Unternehmen gehören:

Open Bionics: entwickelt die nächste Generation von Prothesen, die erstmals Menschen in die Lage versetzen, ihre Umgebung mithilfe der Prothese wahrzunehmen.

entwickelt die nächste Generation von Prothesen, die erstmals Menschen in die Lage versetzen, ihre Umgebung mithilfe der Prothese wahrzunehmen. Aromyx: entwickelt Technologien, die erstmals eine wissenschaftlich reproduzierbare Messung und Digitalisierung von Geschmack und Geruch ermöglichen. Zu den Anwendungsgebieten gehören der Nachweis und die Erfassung neuer Datenmodalitäten für maschinelles Lernen.

entwickelt Technologien, die erstmals eine wissenschaftlich reproduzierbare Messung und Digitalisierung von Geschmack und Geruch ermöglichen. Zu den Anwendungsgebieten gehören der Nachweis und die Erfassung neuer Datenmodalitäten für maschinelles Lernen. Seldon: hat die weltweit erste Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen entwickelt, mit der Wissenschaftler, Entwickler und große Organisationen Daten austauschen können. Auf diese Weise können sie den Netzwerkeffekt für maschinelles Lernen nutzen und Maschinen befähigen, schneller, größer und besser zu lernen.

Aktuell wird angenommen, dass der globale KI-Markt bis 2022 eine Höhe von rund 3,9 Billionen US-Dollar (Gartner) und bis 2030 von 15,7 Billionen US-Dollar (PWC) erreichen wird Tej Kohli ist aber der Überzeugung, dass der wahre Wert deutlich höher liegen könnte.

Kohli kommentierte:

"Die klassische Sichtweise ist zu vorsichtig. Nach meiner Prognose hat der globale KI-Sektor bis 2025 einen Wert von 150 Billionen US-Dollar erreicht. Meine Prognose basiert auf einer fünf Aspekte einbeziehenden Analyse:

Das Internet hat heute einen Wert von 50 Billionen US-Dollar. Diesen Wert kann man nehmen und ihn auf mindestens drei bis vier Mal so viele Anwendungen wie das Internet hochrechnen, um auf 150 Billionen US-Dollar zu kommen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum dies weniger sein sollte, da KI in so vielen verschiedenen Branchen und Anwendungsgebieten einsetzbar ist.

Alles, was zurzeit im Internet existiert, kann durch KI auf intelligentere, bessere und effektivere Weise manifestiert werden. Diese mit dem Internet verknüpften Anwendung sind für sich alleine schon Hunderte von Milliarden Dollar wert und KI kann in ähnlicher Weise in Hunderten von weiteren Branchen genutzt werden.

Das schnelle Wachstum von KI in China, wo Shenzen jetzt zu einem globalen Knotenpunkt für KI-Exzellenz geworden ist, wird das ständig stärker reglementierte Silicon Valley mittelfristig überrunden.

Das weltweite Wachstum der 5G-Netzabdeckung plus die überall verbreitete Smartphone-Nutzung beseitigt technologische Barrieren gegen die KI-Revolution in einem echten Internet der Dinge.

Das wir jetzt an einem Tipping-Point angelangt sind, nach dem KI und maschinelles Lernen exponentiell wachsen werden, um jeden einzelnen Aspekt des Lebens zu unterstützen und zu bereichern.

"Ich sage nicht, dass die Schätzung von 150 Billionen Dollar auf einer vollständigen Einführung von KI in allen Bereichen beruht. Ich denke, wenn wir alle unsere grundlegenden menschlichen Normen und Werte beibehalten, kommen wir auf 150 Billionen Dollar. Es geht um den Einsatz von KI, bei dem unser Leben effizienter wird, ohne dass unser Leben in der radikalen Weise verändert wird, zu der KI fähig wäre. Ich schätze, dass dieser Wert drei- bis viermal der Wert des Internets sein wird.

"Und ich bin überzeugt, dass KI der Menschheit bei der Lösung ihrer dringendsten Probleme einen beispiellosen Schritt nach vorn ermöglicht, von Armut, über Geopolitik bis zum ungleichem Zugang zu Gesundheitsversorgung, da sie die Fähigkeit hat, die Effektivität von Unternehmen und Organisationen deutlich zu steigern. Es besteht Spielraum für gewaltige kommerzielle Zugewinne mit beispiellosen Möglichkeiten für menschlichen Fortschritt."

Über Tej Kohli

Tej Kohli ist ein in London ansässiger Technologie- und Immobilien-Unternehmer, Geschäftsmann und Philanthrop, der sich jetzt auf visionäre Unternehmungen und Beteiligungen, die das Potenzial haben, die Lebensqualität zu verbessern und die Welt zu verändern, konzentriert. Über sein Investitionsvehikel Kohli Ventures investiert Kohli gezielt in KI, Robotik, Biotechnologie, Genomik und Finanztechnologie, die zur Lösung der drängendsten Herausforderungen der Welt und zur Schaffung einer besseren Zukunft beitragen.

Kohli verfolgt auch das Ziel, mithilfe der gemeinnützigen Tej Kohli Foundation die weltweite Heilung von hornhautbedingter Erblindung bis 2030 zu erreichen. Die Stiftung finanziert das Tej Kohli Cornea Institute, ein führendes, global präsentes Institut, das hornhautbedingte Erblindung weltweit beseitigen will.

Kohli ist ein Distinguished Alumnus des Indian Institute of Technology in Kanpur (IITK), an dem er seine Abschluss in Elektrotechnik erwarb. Seinen ersten großen Erfolg erzielte er während des Dot-com-Booms mit dem Aufbau innovativer White-Label-Technologie- und e-Commerce-Lösungen für Unternehmen.

www.tejkohli.com

Über Rewired

Rewired ist ein auf angewandte Wissenschaft und Technologien spezialisiertes Venture-Studio mit Schwerpunkt auf Robotik. Rewired wurde 2017 mit einer 100-Millionen-Dollar-Startkapitalausstattung für Technologien, die Robotern eine adäquate Interaktion mit realen Umgebungen ermöglichen, gegründet. Durch seine Unterstützung der Entwicklung der Sinnesfähigkeiten und des Verständnisses der Umwelt von Robotern will Rewired einen bedeutenden Beitrag zu einer sicheren und effizienten Integration von maschinellemLernen in den Alltag betragen.

www.rewired.com

ENDE

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005178/de/

Contacts:

Für ein Interview mit Tej Kohli wenden Sie sich bitte an:

Mike Macfarlane

mike@kohliventures.com



+447764 225 924

Helen Tarbet Kim van Beeck Hannah Ratcliff (Buchanan)

kohliventures@buchanan.uk.com

+4420 7466 5000