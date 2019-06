IRW-PRESS: HempFusion: HempFusion beauftragt RADD Capital und berichtet über Fortschritte bei der strategischen privaten Finanzierungsinitiative in Höhe von über 30 Mio. US-Dollar

BOULDER, CO, 4. Juni 2019 - HempFusion (das Unternehmen), ein führendes amerikanisches Hanf-CBD-Unternehmen, das über ein Vertriebsnetz mit über 3.400 Einzelhändlern und einen wachsenden Produktkatalog verfügt, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen RADD Capital (RADD) mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Verbindung mit seiner privaten Finanzierungsinitiative 2019 in Höhe von über 30.000.000 US-Dollar beauftragt hat. HempFusion hat die aktuelle Initiative im Rahmen seines Plans gestartet, sein Produktangebot zu diversifizieren, eine überarbeitete E-Commerce-Plattform zu lancieren, den Einzelhandelsvertrieb auszubauen und seine Verkaufszahlen deutlich zu steigern. Anfang des Jahres war RADD führend an einer Investition von 6.000.000 Dollar in das Unternehmen beteiligt. HempFusion wird jetzt die strategische Finanzierungsberatung von RADD, demselben Finanzteam, das Organigram, Emblem Corp, The Green Organic Dutchman und PLUS Products bei mehreren privaten Finanzierungen und Börsengängen unterstützt hat, in Anspruch nehmen.

Die von RADD strukturierten privaten Finanzierungsinitiativen von HempFusion sind in der Lage, signifikantes Kapital bereitzustellen, um schnell Marktanteile zu gewinnen und mit den größten CBD-Unternehmen der Branche zu konkurrieren, erklärte Ian deQueiroz, CEO von HempFusion Inc. Wir sind der Ansicht, dass unser Team eine Plattform für einen umfassenden Erfolg aufgebaut hat; dazu gehören Vertriebskanäle, der Vertrieb in 47 US-Staaten, einschließlich Amazon.com, und ein bedeutendes Produktportfolio. Diese Kapitalspritze wird höhere Marketingausgaben, nationale Aufklärungsplattformen, ein verstärktes Vertriebsteam, erweiterte Vertriebsnetze, die Einstellung von Schlüsselpersonal sowie den Start einer vollständig überarbeiteten E-Commerce-Plattform ermöglichen, so Herr deQueiroz weiter.

Nach Angaben der Branchenanalysten der Brightfield Group könnte die globale CBD-Branche bis 2022 auf 22 Milliarden Dollar anwachsen. HempFusions private Finanzierungsinitiative ist Teil einer größeren geplanten Börsengangstrategie, die HempFusion durch seine erwartete rasante Expansion als einen Führer in der globalen CBD-Branche positionieren wird.

Dieses eingenommene Kapital wird ein wichtiger Baustein für das geplante Wachstum unseres Unternehmens sein und zur Forcierung unserer Expansion in den Vereinigten Staaten und anderen Märkten rund um den Globus wie Europa, Asien, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und Südamerika beitragen, meinte Jason Mitchell, Mitbegründer und President von HempFusion Inc. Da die weltweite Verbrauchernachfrage nach hanfbasierten CBD-Nahrungsergänzungsmitteln und -Gesundheitsprodukten weiter anzieht, sind wir nach wie vor bestrebt, unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, indem wir eine Reihe von gestaffelten privaten Finanzierungen abschließen, die schließlich zu einem für Anfang 2020 erwarteten Börsengang führen werden.

HempFusion nimmt mehr als 26.000 neue Ladengeschäfte ins Visier, darunter konventionelle Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Mini-Märkte, Vitamin- und Fitnessgeschäfte sowie Arzt- und Fachnetzwerke.

Die wichtigsten Entwicklungen des Unternehmens finden Sie hier: https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2486271-1&h=674930333&u=https%3A %2F%2Fhempfusion.com%2Finvestors&a=here; und eine Präsentation über die Geschäftsexpansion hier: https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2486271-1&h=674930333&u=https%3A %2F%2Fhempfusion.com%2Finvestors&a=here.

ÜBER HEMPFUSION

HempFusion ist ein Life Sciences-Unternehmen, das sich durch Forschung, Zusammenarbeit, Beschaffung, Innovation, Extraktion sowie die Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die auf die Unterstützung des Endocannabinoid-Systems abzielen, mit der Weiterentwicklung des therapeutischen Nutzens von CBD-Produkten beschäftigt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Formulierung und Vermarktung verbraucherspezifischer Produktlinien über zahlreiche Vertriebskanäle und Plattformen gerichtet.

HempFusion konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung sicherer und innovativer Ernährungsprodukte. Diese Produkte basieren auf dem eigens entwickelten Whole Food Hemp Complex, einer einzigartigen Form von phytocannabinoidreichen Hanfextrakten in Lebensmittelqualität, die aus der industriellen Form von Cannabis Sativa L. (Hanf) gewonnen werden, sowie einer Mischung anderer Terpene und Pflanzenstoffe aus Nelken- und schwarzem Pfefferöl. Die Produkte von HempFusion sind landesweit im Einzelhandel oder unter www.hempfusion.com erhältlich. Die Produkte zielen auf die Unterstützung des Endocannabinoid-Systems ab und verbinden hochwertige Phytocannabinoid-Quellen, die nach den strengsten cGMP-Standards hergestellt werden, um Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

ÜBER RADD CAPITAL

RADD Capital wurde von Rob Anderson, Dave Doherty und Danny Brody gegründet und nutzt seine umfassende Branchenerfahrung, um Unternehmen in sehr wachstumsstarken Branchen, die über etablierte Marken, erstklassige Produkte und motivierte Managementteams verfügen, mit Kapital auszustatten und diese in Weltklasse-Unternehmen zu transformieren. Eine Partnerschaft mit RADD bietet einen beispiellosen Zugang zu Kapitalbeschaffungsstrategien, einem umfassenden Knowhow über den Cannabis- und Hanfsektor sowie Erfahrung mit Fusionen und Übernahmen, wodurch zusammengenommen erhebliche Wettbewerbsvorteile entstehen. RADD Capital hat seit 2016 mehr als 650.000.000 Dollar für Cannabisunternehmen aufgebracht.

