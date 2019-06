Beim Treffen der G20-Finanzminister in Japan machte sich ungeahnte Hoffnung breit: Die USA und China könnten ihren Streit schon bald beilegen. Dafür sprechen gleich mehrere Entwicklungen.

Olaf Scholz gehört nicht unbedingt zu jenen Menschen, die zur Euphorie neigen. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Deshalb trägt der Bundesfinanzminister selbst tendenziell frohe Botschaften zumeist mit mimischem Gleichmut vor. So war es auch am Sonntagabend, als Scholz seine Bilanz des Finanzministertreffens der G20 im japanischen Fukuoka zog - und immerhin die halbwegs realistische Aussicht auf einen Durchbruch im Handelskonflikt zwischen den USA und China verkündete.

Alle Teilnehmer des Treffens, so Scholz, hätten sich dazu bekannt, dass es wichtig sei, aktuelle Spannungen zu überwinden. "Alle" bedeutet: auch China und die USA. Weiter sagte der seine Worte fast immer wägende Finanzminister, er habe "die Zuversicht mitgenommen, dass das passieren könnte". ...

