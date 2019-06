Nach dem Inkrafttreten der neuen Prospektverordnung (P-VO) am 20.7.2017 wird diese ab 21.7.2019 vollständig anwendbar werden. Sie ersetzt die Prospektrichtlinie (2003/71/EC) sowie die derzeit gültige Prospektverordnung ((EC) No 809/2004). Eine der größten Änderungen ist die Darstellung von Risikofaktoren in einem Wertpapierprospekt. Das Europäisches Recht kennt grundsätzlich mehrere Ebenen der Gesetzgebung - Level 1, wie z.B. die neue P-VO, Level 2 umfasst delegierte Rechtsakte und Level 3 Leitlinien sowie Empfehlungen der ESMA. Die Darstellung der Risikofaktoren ist zunächst in Artikel 16 der P-VO verankert. Zudem hat die ESMA am 29.3.2019 finale Leitlinien zu den Risikofaktoren veröffentlicht. Bereits die (noch) existierende P-VO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...