Es gibt Bücher, die beim Lesen einfach nur glücklich machen. Die Erfolgsautorin Petra Hülsmann scheint in dem Bereich eine gewisse Kernkompetenz entwickelt zu haben - ihre Bestseller "Hummeln im Bauch", "Das Leben fällt, wohin es will" und "Wenn's einfach wär, würd's jeder machen" sind erstklassige Feel-Good-Bücher und werden von den Fans verschlungen und geliebt. Ihren neuesten Liebesroman "Meistens kommt es anders, wenn man denkt" gibt es jetzt auch als Hörfassung - Oliver Heinze mit dem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecher: Für Nele läuft es - nach einem kürzlich überwundenen Tiefpunkt - echt gut: Sie hat sich gerade von ihrem langjährigen Freund getrennt und genießt ihre neu gewonnenen Freiheiten.



O-Ton 1 (MKEAWMD): Ich schlüpfte in mein dunkelblaues Lieblingskleid, das mit winzig kleinen Kirschen bedruckt war. (...) Tobi, mein Ex, hatte das Kleid gehasst und viel zu unsexy gefunden, sodass ich es während unserer Beziehung kaum getragen hatte. Aber zum Glück war mir seit zwei Monaten komplett egal, was Tobi von meinen Klamotten oder mir hielt.



Sprecher: Denn sie will jetzt richtig durchstarten. Zu dem Zweck hat sie an der Ostsee einen neuen Lebensplan entworfen.



O-Ton 2 (MKEAWMD): Der Wind war mir durchs Haar gestrichen, die Sonne hatte mich gewärmt und die Möwen hatten mir zugerufen: "Jetzt sieh doch nur, wie schön die Welt ist. Das ist deine Zeit, lass sie dir nicht von irgendwelchen beknackten Typen versauen." Ich fand die Ostsee-Möwen sehr klug, also holte ich umgehend mein Notizbuch aus der Tasche und erstellte einen Zukunftsplan.



Sprecher: Ein wichtiger Punkt im Plan - nämlich endlich den ersehnten Traumjob an Land zu ziehen - ist schon mal abgehakt. Allerdings gibt es dort den verboten attraktiven Chef Claas, den sie mehr mag, als ihr lieb ist. Sie wehrt sich gegen ihre Gefühle.



O-Ton 3 (MKEAWMD): "Ich bin nicht verliebt in Claas, ich mag ihn und bin in höchster Gefahr, mich zu verlieben. Aber es ist noch nicht zu spät." Die anderen sahen mich mit Blicken an, die zwischen Belustigung und Mitleid schwankten.



Sprecher: Nele hat sich - übrigens ein weiterer wichtiger Punkt in ihrem Lebensplan - ein striktes Männerverbot verordnet und das hat einen einfachen Grund.



O-Ton 4 (MKEAWMD): Ich kann mir nicht schon wieder das Herz brechen lassen. Es ist ja noch nicht mal wieder heil.



Sprecher: Neben Herzensangelegenheiten hat sie aber auch noch ganz andere Sorgen. Zum Beispiel will ihr kleiner Bruder Lenny, der das Down-Syndrom hat, plötzlich von zu Hause ausziehen. Und ihre Eltern beschließen, nach dreißig Jahren wilder Ehe doch noch zu heiraten. Zwischen all diesen Turbulenzen wird ihr bald eines klar:



O-Ton 5 (MKEAWMD): Ich fühlte mich für sämtliche Mitmenschen verantwortlich und trat freiwillig einen Schritt zurück, damit es allen anderen gut ging. Es war mir schon immer leichtgefallen, für andere einzutreten und mich für andere stark zu machen. Nur für mich selbst hatte ich nie gekämpft. Aber es wurde höchste Zeit, endlich damit anzufangen.



Das klingt nach einem spannenden Wendepunkt! Sie möchten wissen, wie es mit Nele, dem attraktiven Chef und ihren Lebensplänen weiter geht? "Meistens kommt es anders, wenn man denkt" gibt es ab sofort in der ungekürzten Hörbuch-Fassung exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



