Während die Europäische Kommission noch an einer allgemeinen Definition zum Thema "Nachhaltigkeit", arbeitet und in Österreich zunächst mal Arbeitsgruppen zum selben Thema einberufen werden, hat die International Finance Corporation im April 2019 erste Marktstandards für Impact Investing veröffentlicht. Die durch die IFC, einem Mitglied der Weltbankgruppe, neu geschaffenen "Principles" konnten vom Start weg namhafte Unterzeichner gewinnen - das finden wir doch einen guten Anfang! Operating Principles for Impact Management. Diese Prinzipien beschreiben die wesentlichen Erfordernisse, die bei der Verwaltung von Investmentfonds eingehalten werden sollen, wenn diese beabsichtigen, neben finanziellen Erträgen auch positiven ...

