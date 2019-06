Erste Asset Management-Fondsmanager Felix Dornaus nahm an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) teil und berichtet über die Ergebnisse: China: Die Investoren in Emerging Markets sind nach wie vor positiv gestimmt, jedoch mit einer zunehmend vorsichtigeren Neigung. Die makroökonomischen Daten aus China verbessern sich. Eine Mehrheit sieht die Unterzeichnung eines US-China Handelsabkommens in den nächsten Wochen bis Monaten. Argentinien: Bei den Präsidentenwahlen im Oktober dieses Jahres werden dem amtierenden Präsidenten Macri trotz hoher Unsicherheit die besten Chancen auf Sieg zugesprochen. Die Zielerreichung unter dem bestehenden IWF Programm ist ermutigend. Brasilien: Ist der Darling der Investoren. Dem erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...