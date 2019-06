Die Beyond Meat Aktie ist noch nicht lange an der Börse - und hat denjenigen, die gezeichnet hatten und zum Ausgabepreis von 25 Dollar je Aktie zum Zuge kamen, bereits viel Freude bereitet. Denn die Aktie ging mit beachtlichen 138,65 aus dem Handel am Freitag in das Pfingst-Wochenende. Alleine am Freitag hatte das Papier 39,15 Dollar bzw. rund 39,4% zugelegt. Anlass für den Kurssprung am Freitag dürften die Zahlen für das 1. Quartal 2019 gewesen sein. Die zeigten bei Beyond Meat einen Umsatzsprung ...

