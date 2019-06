Hamburg (ots) -



Am letzten Wochenende knackte die Elbphilharmonie Hamburg die 10-Millionen-Marke bei der Besucherzahl der Plaza. Die öffentlich zugängliche Aussichtsplattform mit dem spektakulären Blick über Hamburg wurde im November 2016 eröffnet. Kurz danach folgten im Januar 2017 die Konzertsäle, die seitdem bereits über 2 Millionen Konzertbesucher verzeichneten. Beide Zahlen sind Traumwerte, sowohl für eine touristische Attraktion als auch für eine Spielstätte der überwiegend klassischen Musik.



Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg wurde am Wochenende der 10-millionste Besucher auf der Plaza des Konzerthauses begrüßt. Die öffentlich zugängliche Aussichtsplattform begeistert mit ihrem spektakulären Panoramablick über die Stadt und den Hafen jährlich rund 4 Millionen Gäste und spielt damit in derselben Liga wie die berühmtesten Aussichtsattraktionen der Welt. So verzeichnet etwa das Empire State Building in New York 4,1 Millionen, der Oriental Pearl Tower Shanghai 5 Millionen und das London Eye etwa 3,5 Millionen Besucher pro Jahr. Der Eifelturm in Paris liegt bei 6,9 Millionen Besuchern. Mit dem Konzerthaus an der Elbe hat die Musikmetropole Hamburg eine Tourismusattraktion ersten Ranges und einen musikalischen Leuchtturm von Weltrang dazu.



Auch die Zuhörerzahlen für die Konzerte in der Elbphilharmonie lassen vergleichbare Häuser hinter sich: Mehr als 2 Millionen Menschen haben seit der Eröffnung im Januar 2017 ein Konzert in einem der beiden Konzertsäle besucht - ein großartiger Erfolg, der alle Erwartungen übertrifft. Pro Jahr entspricht dies 900.000 Besucher, die sich für das Konzertprogramm begeistern. Im europäischen Vergleich nimmt die Elbphilharmonie damit einen Spitzenplatz ein. Im Konzerthaus Wien werden jährlich gut 600.000 Konzertbesucher gezählt, im Concertgebouw Amsterdam 700.000 und in der Philharmonie de Paris rund 540.000.



Die Tickets für einen Konzertbesuch in Hamburgs Wahrzeichen sind heiß begehrt. Am 20. Juni startet unter www.elbphilharmonie.de der Vorverkauf für die Saison 2019/20. Reisepakete inklusive Ticket und Hotel unter: www.hamburg-tourism.de/buchen/reisepakete.



