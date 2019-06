Die wichtigsten Meldungen aus dem Feiertagprogramm von Dow Jones Newswires:

UN-Flüchtlingshilfswerk warnt vor Abschiebungen nach Afghanistan

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hält umfassende Abschiebungen nach Afghanistan derzeit für "unrealistisch" und nur "im Ausnahmefall" für zulässig. Die Sicherheitslage in dem Land habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert, erklärte Dominik Bartsch, Vertreter des UNHCR in Deutschland. Nach Ansicht des UN-Vertreters dürften "Rückführungen nur im Ausnahmefall" stattfinden.

Ehemalige Koalitionspartner treten nicht bei Neuwahl in Athen an

Die rechtspopulistische Partei Unabhängige Griechen, ehemals Koalitionspartner der regierenden Syriza-Partei von Regierungschef Alexis Tsipras, wird nicht bei den bevorstehenden Neuwahlen zum griechischen Parlament antreten. Parteichef und Ex-Verteidigungsminister Panos Kammenos erklärte, seine Partei habe die "Stimme der Griechen gehört." Bei den Europawahlen hatten die Unabhängigen Griechen, die ein nationalistisches und gegen den Euro-Rettungsschirm gerichtetes Programm verfolgen, nur 0,8 Prozent der Wählerstimmen erhalten.

Britische Wirtschaft schrumpft im April

Die britische Wirtschaft ist im April geschrumpft. Dazu trug auch bei, dass viele Automobilhersteller um das ursprüngliche Brexit-Datum herum ihre Fabriken vorsorglich geschlossen hatten. Großbritanniens Wirtschaftsleistung ist im April im Vergleich zum März um 0,4 Prozent gesunken, wie das nationale Statistikamt mitteilte. Das ist der größte monatliche Rückgang seit März 2016.

Johnson will EU zu Zugeständnissen zwingen

Der als Favorit für die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May gehandelte Brexit-Hardliner Boris Johnson will die EU zu weiteren Zugeständnissen zwingen: Johnson sagte der Sunday Times, er würde die Austrittsrechnung Großbritanniens nicht begleichen, bis die EU besseren Austrittskonditionen zustimme. Dem aktuellen Brexit-Abkommen zufolge müsste Großbritannien eine Austrittsrechnung begleichen, die auf rund 45 Milliarden Euro geschätzt wird.

Chinas Importe sinken - US-Handelskonflikt schwächt Nachfrage

Chinas Importe sind im vergangenen Monat stark gesunken - ein weiteres Anzeichen für eine schwache Nachfrage in der Binnenwirtschaft. Dieser Umstand erhöht den Druck auf Peking, den Handelskonflikt mit den USA zu bewältigen. Die Importe gingen im Mai gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent zurück, nachdem sie im April um 4 Prozent gestiegen waren. Die Ausfuhren stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent, nachdem sie im April um 2,7 Prozent gesunken waren.

G20 will Bemühungen um Mindestbesteuerung "verdoppeln"

Zum Ende des G20-Finanzministertreffens in Japan haben die Teilnehmer ihren Willen zu einer globalen Steuerreform unter Berücksichtigung internationaler Internetkonzerne bekräftigt. "Wir werden unsere Bemühungen für eine konsensbasierte Lösung verdoppeln", bekräftigten die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten in der Abschlusserklärung ihres Treffens in der westjapanischen Hafenstadt Fukuoka am Sonntag. Überschattet wurde die Konferenz vom Handelsstreit zwischen China und den USA.

Regierung von Hongkong hält an umstrittenem Gesetz fest

Ungeachtet von Massenprotesten hält die Regierung von Hongkong an einem geplanten Gesetz fest, das Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglichen soll. Die Chefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam, bezeichnete den Gesetzestext als "sehr wichtig" zur Wahrung des Rechts. Er stelle zudem sicher, dass Hongkong seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität erfülle.

Maas fordert den Iran zur Einhaltung des Atomabkommens auf

Vor seinem Besuch im Iran hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Regierung in Teheran zur Einhaltung des Atomabkommens aufgefordert. "Eine Diskussion 'less for less' (weniger für weniger) ist keine, zu der wir bereit sein werden", sagte Maas bei einem Besuch in Abu Dhabi.

Tokajew gewinnt erwartungsgemäß Wahl in Kasachstan

Bei der Präsidentschaftswahl in Kasachstan hat Übergangsstaatschef Kassim-Jomart Tokajew klar gewonnen. Der Zentralen Wahlkommission zufolge kam der vom langjährigen Staatschef Nursultan Nasarbajew zu seinem Nachfolger bestimmte Ex-Außenminister in der von massiven Protesten begleiteten Wahl von Sonntag auf 70,8 Prozent der Stimmen. Der Oppositionspolitiker Amirschan Kosanow landete mit 16,2 Prozent auf dem zweiten Platz. Wahlbeobachter der OSZE sprachen von "ungenügendem Respekt" vor der Demokratie.

Politische Krise in Moldau verschärft sich

Die politische Krise in der früheren Sowjetrepublik Moldau hat sich weiter verschärft. Das Verfassungsgericht des Landes setzte zunächst den prorussischen Präsidenten Igor Dodon ab. Der zum Interimspräsidenten ernannte bisherige Regierungschef Pavel Filip, ein politischer Rivale Dodons, löste daraufhin das Parlament auf und rief für September vorgezogene Neuwahlen aus. Die EU und die USA forderten alle Parteien zum politischen Dialog auf.

Pelosi kritisiert Trump nach Einigung mit Mexiko

Nach der Einigung der USA und Mexikos im Streit um Migration und Strafzölle hat US-Oppositionschefin Nancy Pelosi das Vorgehen von Präsident Donald Trump kritisiert. "Drohungen und Wutanfälle sind keine Art, Außenpolitik zu verhandeln", erklärte Pelosi am Samstag. Sie beklagte den Druck, der auf einen "engen Freund und Nachbarn" ausgeübt worden sei.

Venezolaner strömen nach Teilöffnung der Grenze nach Kolumbien

Nach der Teilöffnung der Grenze zu Kolumbien sind mehrere tausend Venezolaner in das Nachbarland geströmt. Schon am Morgen hatten sich tausende Menschen an den Grenzbrücken, die beide Länder verbinden, versammelt - es gab lange Schlangen, wie Journalisten berichteten. Viele Venezolaner hofften, in Kolumbien Nahrung und Medikamente zu erhalten. Gegen Mittag hatten nach Angaben der kolumbianischen Migrationsbehörde bereits 18.000 Menschen von Venezuela aus die Grenze überquert und 8.000 aus der entgegengesetzten Richtung.

Mediaset will mit Tochter fusionieren

Mediaset plant eine Fusion mit seinem spanischen Tochterunternehmen Mediaset Espana Comunicacion. Die Vorstände der beiden Unternehmen wollen ihre Anteilseigner auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. September über die Fusion abstimmen lassen. Das neue Unternehmen soll seinen Sitz in den Niederlanden haben und eine Tochtergesellschaft von Mediaset bleiben.

Thomas Cook spricht mit Fosun über Kauf von Geschäft

Thomas Cook spricht mit seinem größten Aktionär Fosun International Ltd über einen Verkauf seines Reiseveranstaltungsgeschäfts an den chinesischen Investor. Ob es am Ende der Gespräche zu einem offiziellen Kaufangebot komme, sei ungewiss, teilte die Thomas Cook Group plc mit und reagierte damit auf entsprechende Medienberichte. Weitere Ankündigten würden zu gegebener Zeit gemacht.

