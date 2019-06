Bremen (ots) - Werders U23 wird für die kommende Saison mit einem weiteren Neuzugang verstärkt. Innenverteidiger Niklas Wiemann kommt vom FC Schalke 04 II. Den Transfer des 20-Jährigen bestätigte Björn Schierenbeck, Leiter des WERDER Leistungszentrums, am Montag.



"Niklas Wiemann ist ein vielversprechendes Defensivtalent, das bei der zweiten Mannschaft von Schalke zu den Stammkräften gehörte und bereits bei den Profis mittrainierte. Er hat in der Oberliga und auf internationaler Ebene in der UEFA Youth League unter Beweis gestellt, dass er für den nächsten Entwicklungsschritt bereit ist. Wir freuen uns, dass er sich für den SV Werder entschieden hat", so Schierenbeck.



Auch Niklas Wiemann ist glücklich über den Wechsel zum SV Werder und bereits voller Tatendrang. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mit der Mannschaft, aber auch persönlich die nächsten Schritte zu gehen. Werder ist ein toller Klub und die Perspektive, die mir aufgezeigt wurde, eine große Chance für mich. Werder steht dafür, eine Familie zu sein und ich freue mich, ein Teil davon zu werden", sagt Wiemann.



Niklas Wiemann begann in der Jugend von Arminia Bielefeld, bevor er 2015 in die U17 des FC Schalke 04 wechselte. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 22 Partien (ein Tor) in der Oberliga Westfalen und lief sechs Mal in der UEFA Youth League für die Königsblauen auf.



