Die Gemeinschaftswährung ist noch immer nicht in der Lage sich von den Tagesverlusten zu lösen und so notiert der EUR/USD an der kritischen Unterstützung von 1,1300. EUR/USD schaut auf Risikotrends Nach dem in der vergangenen Woche der 200-Wochen-SMA in der Mitte der 1,1300 getestet wurde, kommt es nun zu einer Abwärtskorrektur in den Bereich der 1,1300/1,1290, ...

