Nach der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit dürften US-Aktien am Montag höher in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial zuletzt 0,58 Prozent fester bei 26 134 Punkten. Auch an den asiatischen und den am Pfingstmontag geöffneten europäischen Börsen überwogen die Pluszeichen. In Deutschland können Anleger erst am Dienstag reagieren.

Nach tagelangen Verhandlungen hatten die Unterhändler am Freitagabend (Ortszeit) einen Durchbruch erzielt. Mexiko sagte einen besseren Grenzschutz und ein entschlosseneres Vorgehen gegen Schlepperbanden zu. Außerdem können die US-Behörden ab sofort Mittelamerikaner auf der gesamten Länge der Grenze nach Mexiko zurückschicken, wo sie auf eine Entscheidung in ihrem Asylverfahren in den USA warten müssen. Im Gegenzug verzichtete Washington zunächst auf die angedrohten Strafzölle auf alle mexikanischen Importe.

Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Montag in den USA nicht zur Veröffentlichung an. Übernahmen dürften hingegen für Bewegung sorgen. So will der Flugzeug- und Rüstungsindustriekonzern United Technologies den Branchenkollegen Raytheon übernehmen. Das Softwareunternehmen Salesforce möchte sich den Analyseexperten Tableau Software einverleiben./he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

