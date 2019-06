LONDON (dpa-AFX) - Der britische Touristikkonzern Thomas Cook spricht mit seinem größten Aktionär über die Übernahme des Reisegeschäfts. Fosun International habe ein vorläufiges Angebot vorgelegt, teilten die Londoner am Montag mit. Gespräch darüber liefen. Die Chinesen halten bereits etwa 18 Prozent an dem weltweit ältesten Reiseveranstalter.An der Börse sorgten die Neuigkeiten für Euphorie: Der Aktienkurs von Thomas Cook lag zu Handelsschluss fast ein Fünftel höher. Das durch Branchenturbulenzen und den Brexit in schweres Fahrwasser geratene Unternehmen hatte Anfang Februar bereits seine Ferienfluggesellschaften zum Verkauf gestellt./he

ISIN GB00B1VYCH82 HK0656038673

AXC0090 2019-06-10/21:32