TOPS ist ab sofort für internationale Fluggesellschaften als vollständig integrierte Produktsuite verfügbar und deckt den Flugbetrieb sowie Crew-Management ab

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, kündigte heute die Einführung von Total Operations System (TOPS) CREW an, eine vollständig integrierte IT-Produktsuite für internationale Fluggesellschaften.

TOPS, das gemeinsam von Wipro und Qatar Airways in Form eines Koinvestitionsmodells entwickelt wurde, ist eines der fortschrittlichsten Produkte, das aktuell auf dem Luftverkehrsmarkt verfügbar ist. Es unterstützt verschärftes Sicherheitsbewusstsein, gesteigerte Effizienz und höhere Rentabilität des Flugbetriebs.

TOPS CREW ist die neueste Ergänzung der Produktsuite TOPS. TOPS CREW hilft Fluggesellschaften, alle wesentlichen Abläufe zu verwalten, die mit Crew-Management in Verbindung stehen, wie z. B. Urlaubsbeantragung und -Planung, Crew-Training und Crew-Tracking. Dieses Produkt fördert maximale Produktivität durch Verwaltung des Crew-Betriebs, Optimierung der Kosten und Reduzierung von Betriebsverzögerungen.

TOPS CREW bietet ein leistungsstarkes Tool für "Wenn"-Analysen, mit dem Fluggesellschaften verschiedene Lösungen für Geschäftsprobleme vorbereiten, prüfen und vergleichen können. Seine dynamische Regelprüfungsfunktion stellt sicher, dass alle Echtzeit-Veränderungen auf die Einhaltung regulatorischer Auflagen sowie auf von den Fluggesellschaften festgelegte Anforderungen geprüft werden. Darüber hinaus werden jegliche Verstöße gegen Crew-Legalität herausgestellt. TOPS CREW erfüllt außerdem im vollen Umfang die Anforderungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA).

Srini Pallia, Präsident des Verbrauchergeschäfts bei Wipro Limited, erklärte: "Die TOPS-Produktsuite festigt unser Engagement gegenüber der Entwicklung hochmoderner Produkte und Plattformen für den Luftverkehrsmarkt sowie der Betreuung unserer Kunden auf ihrer digitalen Transformationsreise. TOPS ist eine Manifestation unserer Strategie, um Leerstellen in der Luftverkehrsbranche durch Investitionen in technologische Produkte zu decken. Ich bin zuversichtlich, dass internationale Fluggesellschaften enormen Wert und Vorteile aus diesem strategischen Produkt ziehen werden."

Nitesh Jain, Vizepräsident und internationaler Leiter für Reisen, Gastgewerbe und den öffentlichen Sektor des Verbrauchergeschäftsbereichs bei Wipro Limited kommentierte: "Die Fluggesellschaften der Zukunft wünschen eine ganzheitliche und integrierte Sicht auf ihren Betrieb, die Passagiere, Flugzeuge und die Crew umschließt. Sie investieren zunehmend in Digitalisierung, um dies zu erreichen. TOPS ist eine einzigartige Produktsuite mit dem Potenzial, das Operations Control Center (OCC) von Fluggesellschaften in ein Integrated Operations Center (IOC) umzuwandeln, in dem funktionsübergreifende Teams gemeinsam Daten analysieren und Entscheidungen fällen können. Wir sehen beachtliche Geschäftsmöglichkeiten im globalen Luftverkehrssektor und sind zuversichtlich, dass wir diese durch innovative Produkte wie TOPS ergreifen können."

Als Partner bei der Entwicklung zählt Qatar Airways zu den ersten Kunden, die erfolgreich die TOPS-Produktsuite für den Flugbetrieb sowie Crew-Management implementiert hat.

Saliya Karunanayake, leitender Vizepräsident für Kabinen-Services bei Qatar Airways sagte: "Bei Qatar Airways steht Technologie im Mittelpunkt unseres gesamten Tuns. Uns verbindet mit Wipro eine langjährige Partnerschaft und wir freuen uns sehr, dass die gemeinsam entwickelte Produktsuite TOPS CREW nun dazu beitragen kann, die Produktivität und Effizienz über unser schnell expandierendes Streckennetzwerk hinweg weiter zu steigern, auf dem unsere ultramoderne Flotte von über 250 Flugzeugen zum Einsatz kommt."

TOPS deckt das gesamte Spektrum an Geschäftsabläufen des Flug- und Crew-Betriebs einer Fluggesellschaft ab, was lang- und kurzfristige Wartungsplanung und Unterstützung des Alltagsbetriebs umschließt, einschließlich Tail Assignment, Bewegungssteuerung und Flugverfolgung. Die TOPS-Plattform nutzt auf Operations Research (OS) basierte Tools für komplexe Optimierungsprobleme, wie z. B. Tail Assignment und Wartungsplanung. TOPS wird als "On-Premise"- und "Software-as-a-Service-" (SaaS-)-Modell angeboten.

