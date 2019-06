HOFER wurde zum Sieger beim Eigenmarken-Test gekürt, zählt als Best Practice Beispiel für Work-Life-Balance, ist Nummer Eins in Sachen Kundenzufriedenheit und viertstärkste Marke Österreichs. Verschiedene Tests und Studien stellen dem Lebensmittelhändler jüngst ein erstklassiges Zeugnis aus und zeigen: Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt ist weiter auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...